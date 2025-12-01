Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
01.12.2025 16:40:32
Why Robinhood Stock Is Crashing Today
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock tumbled 7.1% through 10:35 a.m. ET Monday, and I can explain the reason why to you in three words (and three tickers). They are:Image source: Getty Images.On Friday, the People's Bank of China warned of "a resurgence in speculation" in cryptocurrency and "vowing to crack down on illegal activities involving" stablecoins, as Reuters reports. Crypto investors reacted swiftly by selling off their holdings, and this morning, Bitcoin prices fell more than 6% to less than $86,000, while Ethereum prices dropped 7% and Solana slid 8%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
16:02
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|105,84
|-3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.