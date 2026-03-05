Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
05.03.2026 13:45:40
Why Robinhood Stock Plunged 24% in February
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock lost 24% in February, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The company is highly exposed to changes in cryptocurrency, and its fourth-quarter earnings demonstrated the impact.Robinhood has expanded from a retail investing platform to offering options and cryptocurrency trading. But it's also moving beyond trading to providing a broad assortment of financial services, including credit cards and bank accounts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|69,15
|-1,97%
