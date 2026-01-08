Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
08.01.2026 12:29:49
Why Robinhood Stock Skyrocketed 204% in 2025
Shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock soared 204% in 2025, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. It has been reporting blowout growth and rolling out many new products, but things might be changing in 2026.Image source: Getty Images.Robinhood is known for its trading platform, but it's expanding in multiple ways. Beyond stock trading, it now offers hundreds of cryptocurrencies for trading as well as options. It also offers a premium membership program, Robinhood Gold, which includes several perks, such as a higher interest rate on uninvested cash and matching retirement fund contributions. It's launching bank accounts and already offers a credit card, and it's aiming for customers to engage with its full ecosystem of products. Many of its products are live in multiple global locations, but it has a long growth runway as it introduces more products in more regions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
