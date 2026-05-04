Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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04.05.2026 04:03:00
Why Roblox Stock Is Falling -- and Why I'm Still Not Buying the Stock
Shares of Roblox (NYSE: RBLX) plunged 18% on Friday following the gaming platform's first-quarter earnings update. The stock now trades at about $45 as of this writing -- down roughly 70% from a 52-week high of $150.59 reached last year. Notably, the stock's pullback isn't really about the quarter itself. Bookings jumped 43% year over year, and daily active users hit 132 million. The issue is what management said about the rest of 2026. With headwinds from its age-verification efforts turning out to be deeper than expected, Roblox cut its full-year bookings forecast by nearly $1 billion at the midpoint.So with shares now well off their highs, is it time to step in?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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