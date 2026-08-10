Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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10.08.2026 11:49:02
Why Rocket Lab Stock Plummeted 36.1% Last Month But Is Soaring in August
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock got crushed in July's trading and fell 36.1% across the stretch, according to data from S&P Global Market Intelligence. Over the same period, the S&P 500 was roughly flat, while the Nasdaq Composite declined 3.2%.While there was little in the way of truly negative, business-specific news for Rocket Lab last month, the company's share price was caught up in a broader valuation pullback for space stocks. In addition to investors generally reducing exposure to the space industry, macroeconomic and geopolitical risk factors created an unfavorable backdrop for growth-dependent tech stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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