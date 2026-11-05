Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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05.11.2026 08:50:02
Why Rocket Lab Stock Plunged 15% in October and Why Its Decline Might Be Short-Lived
Last month was a tough one for Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) shareholders, as the stock tumbled 21.5%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence.
The broader market edged lower last month, with the S&P 500 down 0.9% during the same period. However, the launch and satellite specialist fell much further, as recent developments regarding its Neutron rocket captured the attention of investors.
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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