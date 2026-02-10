Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
10.02.2026 17:15:00
Why Royal Caribbean Rallied Double-Digits in January
Shares of Royal Caribbean (NYSE: RCL) rallied 16.4% in January, according to data from S&P Global Market Intelligence.Royal Caribbean actually had a relatively quiet month, stock price-wise, until its Jan. 29 earnings report. On that release, Royal Caribbean missed revenue expectations but met profit expectations; however, its initial 2026 guidance came in stronger than expected, lifting shares significantly over the last two trading days of the month.In the fourth quarter, Royal Caribbean grew revenue 13.2% to $4.26 billion, slightly missing expectations, while adjusted (non-GAAP) earnings per share rallied 71.8% to $2.80, meeting analyst estimates. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!