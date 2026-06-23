Caribbean Holdings International Aktie

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ISIN: US1444561005

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23.06.2026 19:22:13

Why Royal Caribbean Stock Dropped, Then Popped

Royal Caribbean (NYSE: RCL) stock tumbled nearly 10% in early trading this morning -- then made it all back. As of 1 p.m. ET, Royal Caribbean stock is trading almost exactly where it closed last night -- $309 per share. So why the sudden sell-off before investors changed their mind?Well, you can blame Carnival Corporation (NYSE: CCL) for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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