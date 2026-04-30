Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
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30.04.2026 18:49:24
Why Royal Caribbean Stock Just Popped
Royal Caribbean (NYSE: RCL) stock jumped a lucky 7.7% through 12:15 p.m. ET Thursday after beating on top and bottom lines in its Q1 earnings report this morning.Heading into the report, analysts forecast the cruise line stock to earn $3.22 per share on sales of just under $4.5 billion. In fact, Royal Caribbean earned $3.60 per share -- and hit $4.5 billion in revenue on the nose. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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