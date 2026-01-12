Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
|
12.01.2026 18:57:56
Why Rubrik Stock Zoomed 10% Higher Last Month
There's nothing like a surprise quarterly profit to spark a bull run in a stock. That was the dynamic behind Rubrik's (NYSE: RBRK) share price rise in early December. Although the investor euphoria following the positive news didn't last, the share price ended up increasing by more than 10% in value that month.Rubrik scored a beat-and-raise quarter in its third frame of fiscal 2026. It reported on Dec. 4 that its total revenue clocked in at over $350 million, for a very strong 52% increase over the same period of fiscal 2025. Within that, subscription revenue also rose by 52% to exceed $336 million. Meanwhile, subscription annual recurring revenue (ARR) improved by 34% to $1.35 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
