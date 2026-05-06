Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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06.05.2026 02:39:19
Why Russia's Northern Sea Route is a risk for global trade
Russia wants its Northern Sea Route to become an important artery of global trade. However, the Arctic shortcut between Europe and Asia is fraught with both political and environmental hurdles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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