Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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03.05.2026 01:51:23
Why Russia’s Northern Sea Route remains a risky bet for global shipping
Russia wants its Northern Sea Route to become an important artery of global trade. However, the arctic shortcut between Europe and Asia is fraught with both political and environmental hurdles.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
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|Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
|44,57
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