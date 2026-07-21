Sabra Health Care REIT Aktie

Sabra Health Care REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9KE / ISIN: US78573L1061

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21.07.2026 23:33:28

Why Sabra Health Care REIT Stock Soared Today

One of the healthier real estate investment trusts (REITs) on the stock market Tuesday was Sabra Health Care REIT (NASDAQ: SBRA). Investors pushed the company's shares up by more than 10% that trading session, on several positive news items.The source of that investor optimism was an operational and financial update Sabra issued in the morning. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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