Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
10.07.2026 13:45:00
Why Salesforce Plunged Over 40% in the First Half of 2026
Shares of enterprise software giant Salesforce (NYSE: CRM) fell 40.9% in the first half of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence.Salesforce, like many other software-as-a-service stocks, experienced a violent sell-off to start 2026, despite reporting relatively solid financial results. This was due to the first quarter's "SaaS-pocalypse," in which the rapid adoption of Anthropic's Claude Code tools and open-source agents such as OpenClaw ushered in the era of agentic AI. Agentic AI's improving capabilities spurred investors to sell software stocks, as fears emerged that these new AI leaders could disrupt traditional enterprise software.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforce
|
10.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones im Aufwind (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
10.07.26