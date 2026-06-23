The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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24.06.2026 01:52:22
Why Salesforce Stock Bumped Higher on a Lousy Tuesday for the Market
Tech stocks of all descriptions took it on the chin in Tuesday's trading session, with many of them landing in the red on generally gloomy sentiment. Happily for Salesforce (NYSE: CRM) investors, the veteran customer relationship management (CRM) company wasn't swept up in the rout. Instead, a positive analyst update helped push the shares to a gain of over 2%.Tuesday was an ideal day to be on the receiving end of a bullish pundit note. Patrick Walravens, who covers Salesforce for Citizens, reiterated his market-outperform (i.e., buy) recommendation on the tech stock and his $315-per-share price target. That's more than double the company's most recent closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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