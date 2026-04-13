Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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14.04.2026 01:56:16
Why Salesforce Stock Raced Nearly 5% Higher on Monday
Salesforce (NYSE: CRM) is an extremely undervalued bargain stock these days, at least according to one analyst tracking the company's fortunes. On Monday, he reiterated his bullish stance on the company and his lofty price target; thanks in no small part to this, the customer relationship management (CRM) specialist's stock rose by almost 5% that trading session alone.The prognosticator with the unshakably sunny view of Salesforce's future is Truist Securities' Terry Tillman. He published an update on his research, reaffirming his buy recommendation and $280 per share price target. That level is a robust 62% higher than Salesforce's latest closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Salesforce
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|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
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Analysen zu Salesforce
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