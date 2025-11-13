Sally Beauty Holdings Aktie

WKN DE: A0LETB / ISIN: US79546E1047

Why Sally Beauty Holdings Stock Slumped on Thursday

Why Sally Beauty Holdings Stock Slumped on Thursday

Hair products and cosmetics supplier Sally Beauty Holdings' (NYSE: SBH) stock wasn't looking overly pretty on Thursday. The company reported its results for the fiscal fourth quarter of 2025, which topped the consensus analyst estimates. This couldn't keep the stock in positive territory, however, as the shares closed the day down by 1.6% in value. For the quarter ended Sept. 30, Sally Beauty's net sales inched up by slightly over 1% year over year to $947 million. Net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) improved at a higher rate, rising by nearly 8% to land at $56.4 million ($0.55 per share).
