Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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27.11.2026 17:28:39
Why Sandisk Investors Are Giving Thanks After Thanksgiving
Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock soared a lucky 13% higher through 11:25 a.m. ET Friday in what StreetInsider.com is calling an "oversold bounce."
Image source: Getty Images.
What does that mean? Well, Sandisk stock is down 75% from its June peak -- which sounds kind of crazy in the middle of an artificial intelligence revolution and a global deficit of the NAND flash memory that AI data centers need to operate.
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