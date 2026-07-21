Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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21.07.2026 23:00:00
Why Sandisk Shares Are Tumbling and What Investors Should Know
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been a breakout success since it went public in February 2025, following its spinoff from Western Digital. The returns for this flash memory storage drive manufacturer for artificial intelligence (AI) accelerators, quite frankly, have been staggering.After its IPO in February 2025, it began trading at $36 per share on Feb. 13, 2025. Roughly 17 months later, on July 20, it is trading at about $1,420 per share. That's a total return of roughly 3,844%, including a 470% year-to-date return. What's even more shocking than that is that this return includes a massive sell-off in recent weeks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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