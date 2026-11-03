Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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03.11.2026 14:36:31

Why Sandisk Stock Dropped 24% in October

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock lost 24% in October, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Although it reported another quarter of fantastic growth, the market is worried about a slowdown in the memory cycle.

Sandisk makes many of the products important for all kinds of technology, and it's one of the only makers of the NAND flash memory that's critical for artificial intelligence (AI) inference and reasoning. Product scarcity means that it can charge higher prices, and revenue growth has been through the roof.

In the fiscal 2027 first quarter (ended Oct. 2), revenue increased a whopping 378% year over year, and gross margin widened from 29.8% to 85.1%. Operating income increased from $176 million last year to $8.18 billion this year, and it generated $5.7 billion in adjusted free cash flow.

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