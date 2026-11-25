Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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25.11.2026 18:44:33
Why Sandisk Stock Fell 34% Despite Surging Profits
Sandisk (NASDAQ:SNDK) reported extraordinary profits while its shares fell sharply. Strong AI-driven data center demand, long-term supply agreements, and substantial cash flow support the bullish case, but NAND memory pricing could determine what comes next. I explore whether Sandisk's valuation reflects an overlooked opportunity or a warning about future earnings.
Stock prices used were the market prices of Nov. 13, 2026. The video was published on Nov. 24, 2026.
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