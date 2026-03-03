Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
03.03.2026 05:30:00
Why Sandisk Stock Gained 10% in February
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the top-performing stocks of the last six months, but its blistering growth slowed down in February.Still, the flash memory-chip maker managed to tack on another double-digit gain, up 10%, according to data from S&P Global Market Intelligence. There was no major news out on Sandisk last month, but the stock fluctuated with the broader memory and AI sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
25.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
24.02.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Papier Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)