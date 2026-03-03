Western Digital Aktie

03.03.2026 05:30:00

Why Sandisk Stock Gained 10% in February

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the top-performing stocks of the last six months, but its blistering growth slowed down in February.Still, the flash memory-chip maker managed to tack on another double-digit gain, up 10%, according to data from S&P Global Market Intelligence. There was no major news out on Sandisk last month, but the stock fluctuated with the broader memory and AI sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
