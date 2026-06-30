Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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30.06.2026 21:12:16

Why Sandisk Stock Is Skyrocketing Today

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock is booking huge gains in Tuesday's trading. The memory technology specialist's share price was up 9.3% as of 3:10 p.m. ET. The S&P 500 had risen 0.8% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite had surged 1.4%. After some sell-offs in last week's trading, chip stocks have come roaring back early in this week's trading -- and Sandisk is benefiting from the trend. The company's share price is also getting a boost from bullish analyst coverage. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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