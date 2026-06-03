Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.06.2026 18:21:02
Why SanDisk Stock Is Soaring to a New All-Time High Today
SanDisk (NASDAQ: SNDK) stock is posting another day of strong gains in Wednesday's trading and has set a new all-time high. The company's share price was up 5.1% as of 12:15 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 0.6%, and the Nasdaq Composite was off 0.3%. SanDisk is gaining ground thanks to the publication of a new bullish analyst note. The company's share price is likely also getting a boost from new research covering the memory chip industry. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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