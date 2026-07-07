Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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07.07.2026 23:45:00
Why Sandisk Stock Jumped 34% in June
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the big winners on the stock market over the last year as the maker of flash memory storage products, including USB flash drives and solid-state drives, has seen profits soar due to the memory shortage.In June, the stock jumped again, rising 34% according to data from S&P Global Market Intelligence, as the company benefited from a strong earnings report from Micron, an industry bellwether, which said that the shortage in the memory sector would last through 2027, which favors continued bumper profits for Sandisk and Micron.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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