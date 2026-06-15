Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.06.2026 18:38:08
Why Sandisk Stock Popped After the SpaceX IPO
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock surged 6.6% through 12:05 p.m. Monday -- and for a reason that may surprise you.In a note out this morning, Canadian private equity shop Lynx Equity told investors that even though the SpaceX IPO is over, and even after the space company's shares are up 31%, there's still a way for investors to make money on the SpaceX IPO:By buying Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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