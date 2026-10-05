Why Sandisk Stock Rocked the Market Last Month

September was a good month to be in the computer memory business. That, plus several company-specific developments, powered Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock to a double-digit gain in the first month of Fall. Its equity rose by over 11% during the period.

Like other tech hardware makers, Sandisk stock had its stumbles at the start of the month. Investors had grown increasingly wary of companies associated with the build-out of artificial intelligence (AI), questioning their often-lofty valuations and prices. Such doubts arose after key figures in AI development, particularly Anthropic CEO Dario Amodei, called for a slowdown in the development of advanced models to ensure greater security.

Image source: Getty Images.

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