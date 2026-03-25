Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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26.03.2026 00:20:28
Why Sandisk Stock Sank by Nearly 4% on Wednesday
Wednesday was an eventful day in the life of flash memory maker Sandisk (NASDAQ: SNDK). A rival announced a technology that apparently reduces the need for computer memory, while the company divulged a pricey investment in a peer. These combined to drive the stock's price down by almost 4% by the end of that trading session.On Tuesday, Alphabet's Google announced that technology, TurboQuant, in its official research blog. This is a compression method that greatly reduces the memory cache used to store data from user interactions with artificial intelligence (AI) models. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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