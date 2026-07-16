Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
16.07.2026 17:30:00
Why Sandisk Stock Skyrocketed 857% In the First Half of 2026
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has accelerated in 2026 as the company taps into the surging demand for memory processors. Sandisk is a leader in NAND Flash memory, which is used for everything from smartphones to artificial intelligence data centers.And it's that second category that's helped push Sandisk stock so high. Its share price is up an astonishing 857.8% through the end of June, according to data from S&P Global Market Intelligence, as tech companies gobble up all available memory chips for AI data centers. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)