Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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16.07.2026 17:30:00

Why Sandisk Stock Skyrocketed 857% In the First Half of 2026

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock has accelerated in 2026 as the company taps into the surging demand for memory processors. Sandisk is a leader in NAND Flash memory, which is used for everything from smartphones to artificial intelligence data centers.And it's that second category that's helped push Sandisk stock so high. Its share price is up an astonishing 857.8% through the end of June, according to data from S&P Global Market Intelligence, as tech companies gobble up all available memory chips for AI data centers. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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