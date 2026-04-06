Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
07.04.2026 00:25:17
Why Sandisk Stock Topped the Market Today
Thanks largely to a glowing analyst update on a longtime computer storage industry peer, Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock had quite a fine trading session on Monday. The sympathy rally saw Sandisk's equity rise by more than 3%, on a day when the S&P 500 index could only muster a 0.4% advancement.That Sandisk industry-mate is Seagate, which was the subject of a significant price target increase from white-shoe investment bank Morgan Stanley that morning. Analyst Erik Woodring raised his fair value estimate for Seagate by a meaty 24% to $582 per share. He also crowned the company as his bank's top pick in the IT hardware segment. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|261,20
|2,73%