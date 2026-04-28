Sanmina-SCI Aktie
WKN DE: A0X97N / ISIN: US8009072062
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28.04.2026 21:08:48
Why Sanmina Stock Is Skyrocketing Today
Sanmina (NASDAQ: SANM) stock is roaring higher on Tuesday following a blockbuster quarterly report from the company. The electronics company's share price was up 15.6% as of 3:05 p.m. ET despite the backdrop of a 0.6% decline for the S&P 500 and a 0.9% decline for the Nasdaq Composite. After the market closed yesterday, Sanmina published results for the second quarter of its 2026 fiscal year -- a period that ended March 28. The company's sales and earnings performance in the period crushed Wall Street's expectations, and the stock is roaring higher today despite bearish momentum for the broader market. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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