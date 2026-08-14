Savers Value Village Aktie
WKN DE: A3DE3A / ISIN: US80517M1099
|
14.08.2026 03:46:22
Why Savers Value Village Stock Was Wilting This Week
The stock of thrift store chain operator Savers Value Village (NYSE: SVV) has landed in the discount bin.The retailer announced a secondary stock issue at a relatively bargain price, which dampened investor sentiment on the company. Its stock was down by more than 11% week to date as of Thursday evening, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. Savers initially announced the sale after market close on Monday. It wrote that affiliates of the company's majority stockholder, alternative investment company Ares Management, were unloading 15 million shares of its common stock for $10.25 apiece in a public offering. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Savers Value Village Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Savers Value Village informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Savers Value Village legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Savers Value Village Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Savers Value Village Inc Registered Shs
|10,61
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.