ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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17.03.2026 00:08:33
Why ServiceNow Stock Edged Past the Market Today
Is the Great Software Stock Rout over?It's too soon to say, but some titles in the category enjoyed a bit of a comeback Monday. One was ServiceNow (NYSE: NOW), a specialist in optimizing IT workflows in businesses. Investors traded the company up by more than 1.1%, which was just good enough to beat the S&P 500 index's 1% bump. An analyst upgrade had more than a little to do with that.That upgrade was made by BNP Paribas Exane's Stefan Slowinski, who currently rates ServiceNow stock outperform, rather than his previous neutral. He also thinks it could hit $140 per share; his previous level was $120.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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