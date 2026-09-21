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22.09.2026 01:11:40

Why ServiceNow Stock Inched Higher on Monday

An analyst's price target hike provided a bit of lift for ServiceNow (NYSE: NOW) stock as the trading week got underway on Monday. By the time the trading session ended, shares of the enterprise software company had risen by 1.6%.

That price target increase was substantial, too. The revision came from Cantor Fitzgerald's Thomas Blakey, who now believes ServiceNow's ceiling is $174 per share. Previously, he had set the price target at $141. Blakey maintained his overweight (i.e., buy) recommendation on the specialized tech stock.

Image source: Getty Images.

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