ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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08.09.2026 19:52:00
Why ServiceNow Stock Popped 33% Last Month
Shares of ServiceNow (NYSE: NOW), a cloud-based enterprise software company, jumped last month as investors shook off their fears that artificial intelligence would eliminate the need for traditional software companies.
Salesforce shares popped 33% in August, according to data from S&P Global Market Intelligence, following strong quarterly results from fellow enterprise software company Salesforce.
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