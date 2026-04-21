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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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22.04.2026 00:07:04

Why ServiceNow Stock Topped the Market Today

Enterprise software developer ServiceNow (NYSE: NOW) enjoyed a modest rally on the stock exchange Tuesday, with its shares gaining 0.4% on a day when the benchmark S&P 500 index landed in negative territory. Investors were cheered by the company's closing of its latest asset buy.Just after market close on Monday, ServiceNow divulged that it had completed its acquisition of cybersecurity company Armis. The deal was originally announced last December, with the two companies agreeing that ServiceNow would be Armis' new owner for roughly $7.75 billion in cash. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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