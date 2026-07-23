Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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23.07.2026 17:34:00
Why ServiceNow’s stock is a rare bright spot while the rest of tech stumbles
ServiceNow shares gained ground as an earnings beat and a booming AI pipeline offered welcome relief to software investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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