WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017

28.01.2026 20:56:55

Why Shares in Amphenol Slumped 11% Today

Shares in electrical, electronic, and fiber-optic connector company Amphenol (NYSE: APH) slumped by more than 11% as of 3 p.m. today. The move comes after the release of its fourth-quarter earnings report, and it's more a reflection of the market's thinking about stocks with artificial intelligence (AI) exposure than a "vote" on the company's results. The company has gone from being an unexciting interconnection and industrial cabling company to a favored play on AI-led spending. After all, interconnects are essential for moving power and data. As such, Amphenol's growth has exploded in line with increased AI spending. The company's sales rose a whopping 49% in the fourth quarter, and increased 37% on an organic basis. Management expects the momentum to carry through into 2026 and guided to $6.9 billion to $7 billion in sales for the first quarter, representing year-over-year growth of 43% to 45%.
Nachrichten zu Amphenol Corp.

Analysen zu Amphenol Corp.

Aktien in diesem Artikel

Amphenol Corp. 125,28 2,20%

