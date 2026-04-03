Venture Globa a Aktie

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WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012

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03.04.2026 15:50:53

Why Shares in Venture Global Crashed This Week (And Why it Could Be a Great Buying Opportunity)

Shares in liquified natural gas (LNG) producer and exporter Venture Global (NYSE: VG) slumped by 16.6% in the week to Friday morning. The move comes as speculative money has been exiting the stock following U.S. administration comments suggesting a relatively quick resolution to the Gulf conflict. The Strait of Hormuz, along the coast of Iran, remains closed to almost all commercial traffic in response to attacks on Iran, and given that 20% of the world's LNG flowed through the Strait prior to the war, it's understandable if investors are keen to price in a premium for U.S. LNG producers. Like Venture Global. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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