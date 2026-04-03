Venture Globa a Aktie
WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012
|
03.04.2026 15:50:53
Why Shares in Venture Global Crashed This Week (And Why it Could Be a Great Buying Opportunity)
Shares in liquified natural gas (LNG) producer and exporter Venture Global (NYSE: VG) slumped by 16.6% in the week to Friday morning. The move comes as speculative money has been exiting the stock following U.S. administration comments suggesting a relatively quick resolution to the Gulf conflict. The Strait of Hormuz, along the coast of Iran, remains closed to almost all commercial traffic in response to attacks on Iran, and given that 20% of the world's LNG flowed through the Strait prior to the war, it's understandable if investors are keen to price in a premium for U.S. LNG producers. Like Venture Global. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Venture Global Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Venture Global Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Venture Global Inc Registered Shs -A-
|12,55
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.