Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
27.01.2026 22:15:00
Why Shares of AeroVironment Got Crushed Last Week
AeroVironment (NASDAQ: AVAV) stock took a tumble on Jan. 16. After closing above $392 a share ahead of the holiday weekend, AeroVironment stock returned to market on Tuesday and promptly plunged 16%. Shares of the military drones manufacturer kept on sliding all week long, finally ending the week below $308 a share -- a total of 21.7% lost in just four trading days! (as of midday Monday, it was down almost 23%)So... what happened to AeroVironment stock last week?You may be surprised to learn it had nothing to do with drones.
Analysen zu Aerovironment IncShs
