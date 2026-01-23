Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
23.01.2026 19:36:23
Why Shares of AeroVironment Stock Crashed This Week
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) crashed over 20% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The military drone maker and cyber warfare specialist fell after an unexpected work stoppage on a U.S. military project that could have large ramifications for its 2026 revenue and profitability. Despite this fall, AeroVironment's stock is up 70% in the past twelve months. Here's why shares were falling this week, and whether it is a buy right now. AeroVironment sells unmanned aircraft and drones to the U.S. military, with its "Kamikaze" drones gaining in popularity after the sustained Ukraine v. Russian war. Now, it is beginning to expand to satellite and cyber systems to ride the military spending wave in space with new projects such as the Golden Dome. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Aerovironment IncShs
|259,40
|-2,26%
