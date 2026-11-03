Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
03.11.2026 15:55:15
Why Shares of Alphabet Stock Sank 17.5% Last Month
Shares of Alphabet (NASDAQ: GOOG) fell 17.5% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. The technology giant reported strong earnings for the quarter, but investors were concerned that Google Search could lose market share.
Here's why the stock fell in October, and whether it is a buy today.
Third-quarter earnings looked rather stellar for Alphabet. Total revenue grew 25% year-over-year to $127.6 billion, Google Cloud revenue grew 103% year-over-year, and Google Search revenue grew 12% year-over-year.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 090,00
|1,19%
|Alphabet A (ex Google)
|257,95
|3,06%
|Alphabet C (ex Google)
|258,35
|3,80%
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