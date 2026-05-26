AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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26.05.2026 17:53:04
Why Shares of AppLovin Were Soaring Today
Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) were moving higher today on a report from Edgewater that Meta Platforms, one of its biggest competitors, is unlikely to bid on non-IDFA (identifier for advertisers) iOS traffic in the near-term. IDFA is the tool that allows Apple's iOS to track users, so advertisers can use their data. That should open up more of the market for AppLovin, and it drove shares of the stock up 10.6% as of 10:57 a.m. ET today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.05.26
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19.05.26
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19.05.26
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14.05.26
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