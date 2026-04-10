Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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10.04.2026 10:00:00
Why Shares of Arista Networks Are Skyrocketing This Week
After climbing 4.9% last week, Arista Networks (NYSE: ANET) shares have continued to rise over the past few days. Shares soared earlier this week after investors learned of an analyst's increasingly bullish outlook on the edge computing stock, and the buying frenzy has shown no signs of slowing.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Arista are up 15.7% from the end of trading last Friday through the close of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Arista Networks Inc Registered Shs
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