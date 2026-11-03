AST SpaceMobil a Aktie

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WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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03.11.2026 16:48:56

Why Shares of AST SpaceMobile Slipped 27% Last Month

Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) fell 26.8% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. The potentially disruptive satellite internet operator has slipped because it is falling behind in getting satellites into orbit and faces a threat from SpaceX.

The stock is now down 71% from its highs, and fell a further 27% in October. Here's why, and whether now could be a good time to buy the dip.

With large-array satellites, AST SpaceMobile believes it has developed the capability to beam satellite internet directly to mobile devices from low Earth orbit. The technology has been validated with numerous tests, which is why investors have bid the stock up so much from the lows.

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