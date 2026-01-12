Capital One Aktie
WKN DE: A0SMU7 / ISIN: DE000A0SMU79
|
12.01.2026 18:25:54
Why Shares of Capital One Are Sinking Today
Shares of the large credit card lender Capital One (NYSE: COF) traded nearly 6.5% lower, as of 12:25 p.m. ET today. The move came after President Donald Trump announced late Friday that he plans to impose a one-year, 10% cap on credit card interest rates.Trump is clearly starting to think about the midterm elections, which will take place later this year. Affordability remains a significant issue in the U.S., as the cost of living continues to be expensive, particularly in housing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
