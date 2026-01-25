Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
25.01.2026 18:19:05
Why Shares of D-Wave Quantum Soared 211.3% in 2025 and Can Fly Higher in 2026
With quantum computing enthusiasm running rampant in 2024, shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) skyrocketed more than 854% through the year. This past year, however, shares of the quantum computing leader delivered a much more modest performance -- though still impressive -- as the company made several promising announcements and analysts offered an auspicious outlook for D-Wave Quantum stock.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of D-Wave Quantum rose 211.4% in 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!