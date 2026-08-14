Fervo Energy Aktie
WKN DE: A42AVV / ISIN: US31556C1062
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14.08.2026 17:36:45
Why Shares of Fervo Energy Are Crashing This Week
Announcing financial results for the first time as a public company this week, Fervo Energy (NASDAQ: FRVO) reported second-quarter 2026 earnings results on Wednesday. While the geothermal energy company exceeded expectations in one regard, it came up way short in another. The mixed report, coupled with a firm providing a less auspicious price target, is powering the bears' feeding frenzy.As of 10:20 a.m. ET, shares of Fervo Energy were down 21.4% since the end of last Friday's market session, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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