Hycroft Mining Aktie
WKN DE: A142YZ / ISIN: US4486291051
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20.03.2026 18:25:39
Why Shares of Hycroft Mining Stock Sank 18% This Week
Shares of Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC) have slipped 18% so far this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The prospective gold and silver miner is falling because the prices of both metals have fallen during the market uproar over the conflict between the United States, Israel, and Iran. After zooming to start the year, Hycroft Mining stock is down 44% from its highs. Here's why it was falling yet again, and whether now is a good time to buy the dip on the stock.Hycroft Mining owns a prospective gold and silver mine in Nevada. The company is currently not operating its mine but is exploring the potential resources it has, with updates this year highlighting larger deposits than it originally believed it had.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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