Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie
WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047
|
24.09.2026 22:56:29
Why Shares of Knife River Were Moving Higher Today
Shares of Knife River Corporation (NYSE: KNF) gained today after activist investor Starboard Value disclosed a position in the construction stock and sent a letter to management calling for the board to consider strategic alternatives, which typically include a sale of the company.
Knife River stock closed up 3.8% on the news today.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
|
03.08.26
|Ausblick: Knife River informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Knife River öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Knife River stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.